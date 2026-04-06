نائب يطلق تحذيراً عاجلاً: مصير طلبة العراق في إيران على المحك

شفق نيوز– بغداد

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، سعد العوادي، يوم الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لمعالجة أوضاع الطلبة العراقيين العائدين من الجامعات الإيرانية، بما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية وعدم ضياع عامهم الدراسي.

وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة أدت إلى عودة أعداد من الطلبة العراقيين الدارسين في إيران، الأمر الذي يستدعي تحركاً سريعاً لضمان مستقبلهم الأكاديمي".

وأضاف أن "شريحة واسعة من هؤلاء الطلبة، لاسيما من طلبة المجموعة الطبية، تتمتع بمستويات علمية متميزة ومعدلات دراسية مرتفعة تجاوزت 95%، وقد استكملت إجراءات فتح ملفاتها الدراسية أصولياً لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأشار العوادي، إلى أن "هذه المعطيات تتطلب اعتماد معالجات مرنة وعادلة تحول دون ضياع جهودهم الدراسية"، داعياً الجهات المعنية إلى "الإسراع في دراسة الملف بشكل شامل واتخاذ القرارات القانونية والإدارية اللازمة".

ولفت إلى إمكانية "نقل الطلبة إلى الجامعات العراقية أو استحداث مسارات استثنائية تتيح لهم استكمال دراستهم، بما ينسجم مع الضوابط الأكاديمية ويحافظ على الرصانة العلمية"، مبيناً أن "دعم هذه الطاقات الوطنية واحتواءها يمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مؤسسية، ويعكس حرص الدولة على الاستثمار في مواردها البشرية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، هجوماً متواصلاً على إيران، ما أسفر عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس الجاري اتسعت رقعة النزاع الإقليمي لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله على خط المواجهة.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي– الإسرائيلي"، ما أدى إلى تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.