نائب يسمي مسؤولا في أمانة بغداد "لا يقل خطورة عن نور زهير"

شفق نيوز/ أتهم عضو في اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، مسؤولا في أمانة بغداد بهدر 150 مليار دينار، مشيرا الى أنه "لا يقل خطورة" عن "نور زهير" المتهم بما تسمى "سرقة القرن.

وقال النائب محمد نوري عزيز، في منشور له على حسابه في موقع فيسبوك، إن "عمار دعير المنسوب لمكتب أمين بغداد، ومدير الدائرة المالية والادارية في دائرة ماء بغداد سابقا، رأس جديد من رؤوس الفساد لا يقل خطور وتأثير عن نور زهير المتهم بسرقة القرن".

واضاف أن "دعير متهم بهدر 150 مليار دينار تخص مشاريع سابقة ويشغل منصب حساس في أمانة بغداد التي تصل ميزانيتها إلى ترليون دينار"، مشيرا الى أن "ملف فساد كبير شرعنا بجمع وثائقه وسنعرضه امام النزاهة والجهات القضائية المختصة لنطيح بهذا المختلس ومن يقف خلفه" وفق تعبيره.