نائب يرد على عضو بمجلس النجف: محافظتك الأكثر تجاوزاً على الحصص المائية

شفق نيوز/ رد النائب عن محافظة ذي قار، حسن الأسدي، يوم الثلاثاء، على عضو بمجلس محافظة النجف بشأن هدر مياه الأهوار، مؤكداً أن المياه لا تذهب إلى البحر، اتهم النجف بأنها "الأكثر تجاوزاً" على الحصص المائية.

وقال الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تحدث به عضو مجلس محافظة النجف فاروق الغزالي وفي أكثر من مناسبة بخصوص هدر المياه الذاهبة لمحافظة ذي قار وبالتحديد لمناطق الأهوار، حديث عار عن الصحة ومعلومات غير دقيقة ومظللة للرأي العام ولأبناء النجف".

وأضاف "الأهوار دخلت على لائحة التراث العالمي عام 2016 ولديها حصة مائية مُلزمة لوزارة الموارد المائية وفق الدراسة الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، كما وأن الكميات المطلقة لمحافظة ذي قار تعد غير كافية نتيجة لتجاوز محافظات النجف والديوانية والمثنى على حصتها المائية وخصوصاً محافظة النجف نتيجة لزراعة محصول الشلب خارج الحصة المقرة من قبل الوزارة".

وتابع الأسدي "الأهوار تعرضت لموجة جفاف قاسية خلال الأعوام السابقة نتيجة لهذه التجاوزات أدت إلى هجرة أهلها وهلاك جماعي للثروة السمكية والحيوانية التي تعتبر ثروة وطنية لكل أبناء عراقنا العزيز، وأبناء هذه المناطق يعتمدون على تربية الجاموس وصيد الأسماك وهو مصدر رزقهم الوحيد والذي يعتمدونه في حياتهم اليومية فليس من المنطق حرمانهم من مصدر معيشتهم لكي تقوم أبناء المناطق الأخرى بزراعة الشلب الذي يستهلك كميات أكبر مما تستهلكه الأهوار".

وبين أن "المياه التي تصل الأهوار لا تذهب للبحر كما يدعي العضو إذ أن محافظة ذي قار قامت بإنشاء سدة قاطعة على نهر الفرات في العام 2009 والتي من شأنها الحفاظ على كل الإطلاقات المائية داخل مناطق الأهوار".

وأوضح الأسدي أن "وزارة الموارد المائية هي الجهة الوحيدة الكفيلة بإنصاف كل المحافظات وهي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر"، داعياً الجميع إلى "التكاتف لعبور الأزمة بروح الفريق الواحد لا بتأليب المجتمعات المحلية على بعضها وتأليب الرأي العام من أجل مكاسب فردية على حساب المصلحة العامة".

وكان عضو مجلس محافظة النجف، فاروق الغزالي، قال خلال استضافة لنواب النجف عقدت في مجلس المحافظة، إن النجف تعاني من أزمة مياه الري بسبب سوء استخدام الحصص المائية، وأن المياه التي تذهب إلى الأهوار في محافظة ذي قار وهي بواقع 100 متر مكعب في الثانية لا يتم الاستفادة منها بل تذهب إلى شط العرب في محافظة البصرة ومنه إلى مياه الخليج.