نائب يدعو لحصر المشاركة في ماراثون البصرة الدولي بالذكور فقط

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة البصرة، أحمد طه الربيعي، يوم الخميس، القائمين على فعالية ماراثون البصرة الدولي إلى حصر المشاركة فيه بالذكور فقط "حفاظاً على الهوية الإسلامية".

وقال الربيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي ندعم فيه الرياضة والرياضيين في محافظة البصرة فإننا نحرص على محافظتنا واهلها وتوجهها العشائري والحسيني المشرّف، من خلال التأكيد على أن الماراثون الرياضي المزمع انطلاقه يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل الجاري، ينبغي أن يكون للرجال فقط، دونما اختلاط الجنسين أو الإساءة لتاريخ هذه المحافظة".

ودعا الربيعي الجهات الراعية "إذا ارادت تقديم الدعم، بأن ينسجم مع مبادىء وثوابت المجتمع الإسلامي وأخلاقه وتقاليده العربية الأصيلة، وأن يكون هادفاً وبنّاءً، ولا يتضمن الغناء الصاخب والمخالفات الشرعية، وما عدا ذلك فلا داعيَ له، بل سيكون مرفوضاً، ويتحمل المخالف، المسؤولية القانونية كافة التبعات".