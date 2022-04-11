نائب يحرك دعوى قضائية ضد الجمارك العراقية

شفق نيوز/ كشفت النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي حسن السلامي، اليوم الاثنين، عن تقديم دعوى قضائية ضد دائرة الجمارك العامة بسبب الامتناع عن تطبيق نظام المنصة الالكتروني، فيما دعا رئيس الوزراء الى تشكيل لجنة تحقيقة للكشف عن حالات الفساد في الجمارك.

وقال السلامي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،إن "هيئة المنافذ الحدودية ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 106 للعام 2018 انشأت منصة الكترونية مؤمنة، تعمل على تدقيق المعاملات بشكل كامل وتضبط ايرادات الدولة وتحد من حالات الفساد والمالي والاداري"، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية بدأت بتطبيق تلك المنصة بأستنثاء مديرية الجمارك العامة التي ترفض العمل بها".

وأضاف أن "عدم استخدام تلك المنصة من قبل الجمارك العامة، يعرقل دخول الشاحنات ويزيد من حالات الفساد المالي والاداري"، مسغرباً في الوقت ذاته من "اصرار الجمارك على عدم تطبيقها اسوة بالوزارات والدوائر الاخرى".

ودعا السلامي "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن حالات الفساد المالي والاداري في دائرة الجمارك وسبب عدم استخدام هذا النظام الالتكروني المهم، الصادر من قبل مجلس الوزراء".