نائب يتهم "شركات أهلية" بفرض جبايات على البضائع في سيطرات نينوى

شفق نيوز- نينوى

انتقد النائب الشبكي عن محافظة نينوى قصي عباس، يوم السبت، الآلية المتبعة من قبل الشركات الأهلية في جباية الأموال من المركبات والشاحنات داخل السيطرات والنقاط الحيوية الرابطة بين مدينة الموصل وإقليم كوردستان.

وقال عباس، لوكالة شفق نيوز إن "جولته الميدانية الأسبوع الماضي لبعض السيطرات والمنافذ المشتركة (التي تعد بمثابة نقاط حدودية تنظم الحركة بين الموصل والإقليم)، كشفت عن وجود تجاوزات وتعقيدات إدارية غير مبررة".

وأشار إلى رصد فتح "أبواب جباية" لصالح شركات استثمارية تفرض مبالغ على البضائع والمواطنين من خلال السونار الموضوع في السيطرات.

وأوضح عباس، أن هذه الإجراءات، بما فيها منع مرور بعض الشاحنات أو تحديد حمولات معينة بسياقات غير واضحة تسببت بإرباك كبير في حركة النقل.

وطالب النائب عن نينوى، الحكومة الاتحادية والجهات المعنية بالتدخل الفوري لرفع هذا العبء المالي والتنظيمي عن كاهل أصحاب الشاحنات والتجار، وإخضاع هذه النقاط للإشراف الحكومي المباشر بعيداً عن مصالح الشركات الأهلية.

يذكر أن مصدراً أمنياً في محافظة نينوى، قد أفاد وكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، بأن مديرية الأمن الوطني في نينوى تسلمت ملف إدارة السيطرات الخارجية في المحافظة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار التنسيق والعمل المشترك مع الشرطة والاستخبارات في عدد من المواقع الأمنية.