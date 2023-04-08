نائب: موازنة 2023 ستحقق طفرة مشاريع في آمرلي والطوز

شفق نيوز/ أكد النائب عن صلاح الدين، ملا كريم شكور، يوم السبت، أن موازنة 2023 ستحقق طفرة مشاريع كبيرة في قضائي طوزخورماتو وآمرلي وستنهي مشكلات خدمية استمرت لسنوات.

وقال شكور، لوكالة شفق نيوز، إن "قضائي آمرلي وطوزخورماتو عانيا حرماناً خدمياً للفترة الممتدة بين 2014 – 2017 بسبب أحداث داعش والأوضاع الأمنية الأخرى، فيما شهد القضائين نهضة خدمية واضحة لم يشهدها طيلة السنوات الماضية".

وأضاف أن "موازنات 2023 ستسعف طوزخورماتو وآمرلي بمشاريع استراتيجية وحيوية واسعة أعدتها إدارتي القضائين، وهناك مساع لتضمينها بالكامل وضمان تنفيذها خلال الفترة القادمة".

وأوضح شكور، أن "طوزخورماتو وآمرلي تعرضتا لضرر ودمار كبير خلال الحرب ضد داعش، كما جرى تشريد عشرات القرى من مناطق سكناها وتوقف وتدمير مئات المشاريع الخدمية".