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نائب: مدير تربية صلاح الدين يزرع الطائفية في المحافظة وعليه شبهات فساد

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-07T11:36:45+0000
نائب: مدير تربية صلاح الدين يزرع الطائفية في المحافظة وعليه شبهات فساد

شفق نيوز/ طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي، يوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بالإسراع في تغيير مدير تربية صلاح الدين بسبب نزعته الطائفية ولوجود شبهات فساد في الدائرة.

وقال تقي خلال مؤتمر صحفي مع النائب مختار الموسوي، حضره مراسل شفق نيوز؛ "نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التربية الإسراع بتغيير مدير عام تربية صلاح الدين لوجود شبهات فساد فضلا عن نشر الطائفية في المحافظة".

وأضاف أن "مدير تربية صلاح الدين وصل به الحال إلى زرع الفتنة الطائفية في بعض مدارس المحافظة لأسباب سياسية طائفية".

وتابع تقي "أبلغنا وزير التربية بفساد وطائفية مدير تربية صلاح الدين في قضاءي آمرلي وطوزخورماتو"، مؤكدا ان "هناك ملفات وأدلة تثبت تورط مدير التربية بفساد مالي وإداري، ونطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على سرقات رواتب الموظفين".

وأشار الى أن "هناك استهداف واضح من قبل مدير عام التربية في المحافظة لأبناء آمرلي وطوزخورماتو لأسباب طائفية".

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