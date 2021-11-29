نائب محافظ ذي قار: الناصرية على اعتاب نقلة نوعية

شفق نيوز/ اكد نائب محافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم الاثنين، اكمال المسوحات الموقعية لشارعين حيويين وسط مدينة الناصرية، استعداداً لخطوة وصفها بـ"النوعية" في تاريخ المحافظة.

وقال هادي لوكالة شفق نيوز، ان "وفدا من (مبادرة تمكين) التي أطلقها البنك المركزي العراقي والامانة العامة لمجلس الوزراء، للاطلاع على واقع الحال واعداد الدراسات والتصاميم لإحياء المشهد الحضري لمركز المدينة لا سيما شارع الحبوبي".

وبين أن "الفكرة المطروحة للمشروع ستكون نقلة نوعية في تاريخ الحبوبي والمحافظة وسنعمد إلى تسقيف الشارع وتغيير ارضيته".

واضاف "سنعمل على تغيير وجه شارع الحبوبي بالكامل خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع التغييرات الجارية في كورنيش المحافظة، لتكون واجهة المحافظة مقبولة لدى الزائرين".

وتابع هادي، ان "هذا التغيير سيكون على غرار التغيير الذي حصل بشارعي الرشيد والمتنبي في العاصمة بغداد، حيث ستتولى الجهات التي غيرت ملامح الشارعين تغيير ملامح شارعيّ الحبوبي والنيل".