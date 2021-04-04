نائب محافظ الانبار نسعى لحل المشاكل الحدودية مع بغداد ولا يوجد تحرك حكومي لإنشاء محافظة جديدة

شفق نيوز/ كشف النائب الفني لمحافظ الأنبار جاسم العسل، اليوم الأحد، إن إدارة المحافظة تستعد لحسم ملف الحدود الإدارية بين المحافظة والعاصمة بغداد، فيما نفى سعي الحكومة المحلية للبت باستحداث محافظة جديدة تضم عددا من الوحدات الادارية في الانبار.

وقال العسل في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل الإدارية المتعلقة بالمناطق التابعة لاقضية الفلوجة والعامرية شرقي الأنبار، نتيجة اعتراض مديرية بلدية الفلوجة حول الحدود الإدارية مع العامرية وحتى قضاء الحبانية، سيتم حلها قريبا، وإدخال كافة النواحي والقرى التابعة لها، ضمن خطط الإعمار التي تعمل عليها المحافظة".

وأضاف أن "أكبر الملفات الشائكة بالنسبة للحدود الإدارية في الانبار، هي السور الأمني الفاصل بين المحافظة والعاصمة بغداد، لكن هناك مشاريع سيتم إطلاقها خارج السور لشمول هذه المناطق بحملات البناء والتأهيل، وهي خطوة أولية لرفع هذا السور ونشر كاميرات مراقبة بديلة عنه".

وبشأن المنافذ الحدودية التابعة للانبار؛ أوضح العسل، ان "المنافذ الحدودية الثلاثة طريبيل والوليد وعرعر، التي تربط الأنبار بعدد من دول الجوار، نسبة الانبار من إيراداتها 50%، والعام الماضي لم يتم استلام أية إيرادات منها بسبب عدم إقرار الموازنة، أما هذا العام فعند الانتهاء من التصويت على بنود الموازنة، سيتم إرفاق الإيرادات بحصة المحافظة من الموازنة وسيتم العمل بها لإعمار المحافظة وتأهيلها".

وأشار العسل، إلى أن "الأخبار التي أشيعت حول تجاوز عدد من المجمعات السكنية على أراضي المواطنين، عارية عن الصحة، كونها أحيلت من قبل هيئة استثمار الانبار، والأرض التي يتم تخصيصها لبنائها تابعة لمديرية بلديات الانبار".

وفي موضوع إنشاء محافظة جديدة، بين أن "الأخبار التي يتم تداولها حول محاولات استحداث محافظة أخرى غربي الانبار، ليست سوى إشاعات يفتعلها مفلسو السياسة، وأن جمال الأنبار بعشائرها ومدنها المتصاهرة".

واستدرك قائلا؛ إن "هذا الأمر هو حق يقرره أبناء المناطق الغربية ونحن مع كل الحقوق التي كفلها الدستور، وأما عن الحكومة المحلية وفريقها السياسي فلا يوجد هناك أية تحركات او حتى نقاش حول هذا الشأن".

واضاف العسل، أن "كل امر يكفله الدستور فهو حق أبناء الشعب العراقي، وهو من يحدد ويقرر مصيره، إن كان يريد الاستقلال او لا، وما يريده أبناء الانبار سنسعى إليه، سواء كان يريد استحداث محافظة او إقليم".