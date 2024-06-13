نائب عن نينوى: جهات متنفذة تسيطر على مراكز تسويق الحبوب وتمرر حمولات القمح "عنوة"

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الخميس، عن سيطرة "جهات متنفذة" على مراكز تسويق الحبوب في الموصل.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز إن "سيارات رباعية الدفع مظللة وبدون لوحات تعود لجهات متنفذة توجهت إلى إحدى صوامع القمح بالموصل وادخلت بالقوة شاحنة محملة بالحبوب لمركز التسويق".

واشار الى أن "طوابير الشاحنات تقف لايام طويلة لكن البعض منها يدخل عنوة بطرق غير نظامية عبر هذه الجهات".

وأضاف الدوبرداني ان "هكذا تصرفات تضعف ثقة المواطن بالأمن من خلال فرض هذه الجهات الإتاوات على بعض الشركات وبعض المواطنين".

وأعلن وزير التجارة اثير داود الغريري، في وقت سابق من يوم الخميس، عن تسلم اول الكميات المسوقة في سايلو "مخمور" ايذانا بانطلاق موسم تسويق "البركة والإبداع" للعام الحالي في محافظة نينوى.

تم الاعلان عن ذلك بحضور عدد من نواب محافظة نينوى والإدارات العامة في شركتي تجارة وتصنيع الحبوب ورئيس اللجنة الزراعية في المحافظة بالاضافة الى الاجهزة الامنية والرقابية وجمع من المزارعين.