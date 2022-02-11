نائب عن نينوى: المخدرات تنتشر بشكل واضح بين شباب المحافظة

شفق نيوز/ حذر نائب عن محافظة نينوى يومك الجمعة، من ظاهرة انتشار المخدرات بصورة واضحة خصوصاً بين الشباب.

وكانت مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على (8) متهمين يقومون ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة وضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم للتعاطي.

وقال النائب عن نينوى نايف الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إن أكبر خطر يهدد شبابنا بعد الارهاب هي افة المخدرات وهذه الافة بدأت تنهش بثروتنا الوطنية من الشباب مثلما ينهش السرطان بجسد المريض.

واشار الشمري الى نقطتين اعتبرهما مهمتان في محاربة هذه الظاهرة الاولى هي تكاتف الجميع من شيوخ دين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع المدني في مساندة الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات والعمل كيد واحدة، جهة تعمل على التوعية وجهة تلاحق من يتاجر بها، اما النقطة الثانية هي تشريع قوانين صارمة لمعاقبة المتعاطين والمروجين وتجار المخدرات من أجل وضع حد لهذا الانتشار الذي بدا واضحاً من خلال الكميات التي تضبطها الجهات الامنية بين الحين والاخر.

وحذر النائب عن محافظة نينوى؛ "من خطورة الوضع ان لم نضع حداً لهذه الظاهرة فستكون النتائج في السنوات القادمة لاتحمد عقباها وقد لا نتمكن من السيطرة عليها إذا تفشت بصورة كبيرة بين فئات المجتمع ولا نريد ان نصل الى مرحلة قد لا يقتصر التعاطي على الشباب والمراهقين إنما قد ينال من فئات اخرى وهذا مايثير المخاوف والقلق ويدعو الى وقفة جادة وحقيقية تجاه هذا الأمر الخطير".