نائب عن ذي قار يتهم محافظها بتوزيع "اراضٍ مميزة" لعائلته والأخير يرد

شفق نيوز- ذي قار

اتهم النائب عن محافظة ذي قار، علي الكناني، يوم الأربعاء، المحافظ هيثم الحمداني بتوزيع قطع أراضي سكنية "مميزة" لذويه، فيما نفى الأخير ذلك واعتبرها محاولة لـ"التضليل".

وقال الكناني في منشور على حسابه بمنصة "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز: "محافظ ذي قار نريد توضيح منك -شلون انطيت- (كيف منحتك) اخوك وابنك قطع أراضي مميزة في الناصرية".

وذيّل الكناني تغريدته متهكماً: "ان شاء الله نشوفك بالمجالس الحسينية"، في إشارة منه إلى أن القضية الحسينية تتطلب مكافحة الفساد والمبتزين.

فيما أكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المحافظة رفض تمرير 9 محاضر قطع أراضي للدرجات الخاصة وكبار الموظفين في المحافظة، تحوي على عشرات القطع بين المميزة والجيدة".

وأضاف أن "المجلس طالب ديوان المحافظة بإرسال جميع المحاضر لغرض تدقيقها والمصادقة عليها، وليس محاضر المقربين من المحافظ ومعاونيه ومسؤولي الدوائر الحكومية".

بدوره قال محافظ ذي قار هيثم الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في الوقت الذي نُثمّن فيه الدور الرقابي الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب عن محافظتنا، فوجئنا بما ورد في منشور النائب علي صابر الكناني من اتهامات باطلة تتعلق بتخصيص قطع أراضٍ لأحد إخوتي وأبنائي".

وأضاف: "نؤكد لأبناء محافظة ذي قار والرأي العام أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وهي محاولة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق وتسقيط الحكومة المحلية دون أي دليل أو سند قانوني".

وأكد الحمداني أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع للسياقات القانونية والضوابط الرسمية النافذة، وما تم تداوله بهذا الشأن "يمثل تزييفاً للوقائع".

وتابع: "نحتفظ بحقنا الكامل في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو روّج لهذه الادعاءات الباطلة".