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نائب عن ديالى يؤكد عودة الحياة الى بحيرة حمرين

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T14:25:17+0000
نائب عن ديالى يؤكد عودة الحياة الى بحيرة حمرين

شفق نيوز/ اكد النائب عن ديالى، صلاح زيني، يوم السبت، ان الحياة بدأت تعود  تدريجياً إلى بحيرة حمرين  والتي تعد أكبر مخزون مائي في المحافظة بعد "نكبة الجفاف القاحل".

وقال زيني لوكالة شفق نيوز، إن الإطلاقات الواردة من سد دربندخان إلى حمرين بموجب اتفاق ديالى مع وحدة كرميان بلغ ٥٠ متراً مكعباً في الثانية، ومناسيب البحيرة في تصاعد لتأمين ماء الشرب لمناطق واسعة من ديالى.

واعتبر أن زيادة مناسيب بحيرة حمرين بعد عام ونصف العام من الجفاف "إنقاذ لعدة وحدات إدارية من العطش والجفاف"، مؤكدا أن ملف بحيرة حمرين "يحظى بدعم ومتابعة من قبل الجميع والمعنيين لإعادة الحياة إلى أكبر شريان مائي في ديالى".

وابرمت ديالى مع ادارة كرميان التابعة لاقليم كوردستان في وقت سابق اتفاقاً يقضي باطلاق المياه من بحيرة دربندخان الى بحيرة حمرين وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق وتبادل الزيارات الميدانية والعمل على إزالة جميع التجاوزات والضائقات المائية خاصة ضمن حدود محافظة ديالى.

وبحسب الاتفاق فان "سد دربندخان سيجهز بحيرة حمرين بالإطلاقات المائية والتي ستصل الى 50م3 في الثانية".

واعلن مدير عام السدود في إقليم كوردستان، رحمن خاني، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، ان "معدل الاطلاقات من سد دربندخان ارتفع من 30 م3/ثا إلى 50م3/ثا وان معدل الاطلاقات التي تصل بشكل نهائي الى بحيرة حمرين يتجاوز 47 م3/ثا".

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، افتتح في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي ناحية السعدية وتشكل الخزان الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضرراً من الأزمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق أخرى.

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