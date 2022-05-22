نائب عن المحافظة: سامراء بانتظار مشاريع خدمية متعددة

شفق نيوز/ اكد النائب عن محافظة صلاح الدين، خالد حسن الدراجي، يوم الاحد، ان مدينة سامراء بانتظار جملة من المشاريع الخدمية الكبيرة لمعالجة الإهمال والأضرار التي لحقت بها جراء الظروف الأمنية خلال الأعوام الماضية.

وقال الدراجي لوكالة شفق نيوز، ان "اهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المدينة هو مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل به منذ أكثر من عام وتبلغ كلفته أكثر من 315 مليار دينار وبمدة انجاز لثلاث سنوات".

وأوضح أن "مشروع الصرف الصحي هو بداية لمشاريع استراتيجية كبرى ستنفذ بعد انجازه لاعادة الواجهة العمرانية اللائقة لمدينة سامراء التي تعد قبلة للسياحة الدينية في البلاد وتشهد توافد الزوار الأجانب على مدار العام".

واكد الدراجي "اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات لتسريع العمل بمشروع مجاري سامراء ومعالجة جميع المشاكل الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية"، لافتا الى ان "مشروع مجاري سامراء سينقذ المدينة من جميع المشاكل الخدمية ويمهد لانجاز مشاريع مهمة في القطاعات الأخرى بانسيابية عالية".

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، ويوجد فيها مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري وهما الإمامان العاشر والحادي عشر لدى المسلمين الشيعة الإمامية.