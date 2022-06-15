نائب عن البصرة يقدم حلولاً لدائرة المرور تمنع صفقات الفساد

شفق نيوز/ اكد عضو البرلمان العراقي عن البصرة احمد طه الربيعي، اليوم الاربعاء، ان الزخم البشري الكبير في مديرية مرور المحافظة فاقم ازمة الفساد لهذا القطاع.

وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "الزخم الكبير من مواطنين ومراجعين في قسم تسجيل المركبات لدى مديرية مرور البصرة يتسبب بإستغلال ضعاف النفوس للوضع واخذ الرشى في سبيل تقليل المدة الزمنية لانجاز المعاملات للمواطنين او اختصارها".

واقترح النائب عن البصرة، على وزارة الداخلية "فتح ثلاثة أقسام في المحافظة لفك الازدحام الموجود داخل الدائرة وتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذي يستغلون كثرة اعداد السيارات في مدينة البصرة والتي تجاوز عدد النسمات فيها الـ5 ملايين نسمة".