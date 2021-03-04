نائب عن الانبار يصف موازنة 2021 بـ"المعقدة" ومحافظها يطالب بسرعة إقرارها

شفق نيوز/ وصف النائب عن محافظة الأنبار، يحيى المحمدي، يوم الخميس، موازنة العام الحالي بأنها "معقدة" وتواجه الكثير من العقبات، إلا أنه رجح أن يتم تمريرها في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، فيما شدد محافظ الأنبار، على ضرورة الإسراع في إقرارها.

وقال المحمدي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "موازنة العام الحالي معقدة وفيها الكثير من العقبات والمشاكل، واللجنة المالية النيابية تعمل بالتعاون مع الكتل السياسية، على تذليل النقاط الشائكة فيها، وحل الخلافات ما بين الكتل حولها".

وأضاف "بصفتنا ممثلون عن الأنبار وباقي المحافظات المحررة، نريد أن يتم تخصيص مبالغ مناسبة لإعمار واستقرار هذه المحافظات التي تضررت بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية".

وأكد المحمدي، العمل على "زيادة مخصصات ملف التعويضات الخاصة بالدور والمباني للمحافظات المحررة، وتخصيص مبالغ لإعادة النازحين، وأيضا مبالغ لتشكيل فرق للكشف عن المغيبين والمقابر الجماعية التي وجدت في مناطق عدة من محافظات البلاد".

وخلص إلى القول إن "الموازنة سترى النور خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم التصويت عليها لأجل سير العمل نحو الإعمار والبناء وغلق الملفات التي تعيق حياة المواطنين".

بدوره، طالب محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، مجلس النواب، بالإسراع في إقرار موازنة ٢٠٢١، مشيرا إلى أن "حصة المحافظة غير كافية لسد حاجتها".

وقال فرحان، لوكالة شفق نيوز، إن "ممثلي المحافظة في مجلس النواب، أكدوا أنهم يركزون على المشاريع المستمرة بالإنجاز والتي كان من المفترض أن يكون قد خصص لها 70% من حصة المحافظة في الموازنة، ورغم هذا فقد تم تخصيص 30% فقط لانجاز المشاريع".

وأكد أن "الموازنة لا تكفي لسد حاجة المحافظة، كما أنها لا تلبي الطموح من أجل غلق ملفات يعاني منها الانباريون منذ سنوات، لكن هناك حاجة ماسة لإقرارها بأسرع وقت لكي لا يتم إيقاف المشاريع الاعمارية، سواء تلك المدعومة من ديوان المحافظة او الوزارات".

وما زال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 يواجه الكثير من الاعتراضات والخلافات بين الكتل السياسية، ولم يتم التوصل إلى نقطة لقاء بين الكتل لتمرير الموازنة لغاية الآن.