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نائب عنها: بابل "منكوبة" والحكومات المحلية فشلت في خدمة المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T12:29:55+0000
نائب عنها: بابل "منكوبة" والحكومات المحلية فشلت في خدمة المحافظة

شفق نيوز/ اعتبر النائب عن بابل، ياسر اسكندر وتوت، يوم الاثنين، المحافظة بأنها "منكوبة"، محملاً الحكومات المحلية السابقة مسؤولية "الفشل" في توفير الخدمات.

وقال وتوت، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة بابل منكوبة منذ 16 سنة، وكل من تنسم إدارة المحافظة سابقا، فشل بشكل ذريع في تقديم الخدمات لأهلها، أما المحافظ الحالي فهو جديد، لذلك سيتم منحه الوقت لإثبات قدرته على تقديم الخدمة للمحافظة والنهوض بواقعها المتردي".

وبين أن "المحافظة تشهد الآن عملا على بناها التحتية من محطات المياه ومشاريع المجاري وتعبيد الشوارع، كما يتم توزيع المشاريع بحسب النسب السكانية الموجودة، وهذا يحدث لأول مرة بأن يأخذ مركز المدينة استحقاقه بشكل كامل من موازنة الأمن الغذائي، لكنه غير كافٍ في الوقت نفسه، لكن هذا هو الوضع الذي نعيشه وفقاً لنسبة الصرف 1/12 وحكومة تصريف أعمال".

وأوضح وتوت، أن "قانون الأمن الغذائي خصص لمحافظة بابل 583 مليار دينار، ونأمل من مديري الأقضية والنواحي النزول الميداني للاطلاع على معاناة المواطنين ومعالجتها".

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