نائب عراقي: فلاحو كوردستان تعرضوا للظلم في الخطة الزراعية الصيفية

شفق نيوز- بغداد

دعا عضو مجلس النواب العراقي بايز الزراري، يوم الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026 وآليات دعم القطاع الزراعي، متهماً الجهات المعنية بوجود "تمييز" بحق مزارعي إقليم كوردستان في ما يتعلق بتوزيع المساحات الزراعية واستلام محصول القمح والدعم الحكومي.

وقال الزراري، لوكالة شفق نيوز، إن دعم القطاع الزراعي يمثل "ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في العراق"، مشيراً إلى وجود ملاحظات على قرارات لجنة التنسيق والخطة الزراعية لهذا العام.

وأضاف أن "الخطة خصصت مساحات واسعة لزراعة الشلب في محافظات النجف والديوانية وذي قار، إلى جانب تخصيص نحو 362 ألف دونم على المياه الجوفية لمحافظات أخرى، في حين أُهملت الأراضي الخصبة في إقليم كوردستان".

وطالب النائب الحكومة الاتحادية بـ"النظر بعين المساواة إلى جميع المناطق وعدم منع استثمار قدرات إقليم كوردستان الزراعية".

وفي ملف تسويق القمح، أوضح الزراري أن "إنتاج القمح في الإقليم للموسم الحالي ممتاز جداً وقد يتجاوز مليوني طن، إلا أن تخصيص 400 ألف طن فقط للاستلام من قبل الجهات الحكومية يمثل إجحافاً بحق المزارعين"، داعياً إلى رفع الكمية المخصصة.

كما انتقد السعر المحدد لشراء الحنطة، معتبراً أنه "أقل بكثير من العام الماضي"، مطالباً بإعادة اعتماد السعر السابق أو توحيد الأسعار بما يضمن حقوق الفلاحين.

واتهم الزراري الحكومة الاتحادية بحرمان مزارعي الإقليم من دعم الأسمدة والقروض والمبيدات، رغم تخصيص موازنات كبيرة للقطاع الزراعي في مناطق أخرى، داعياً إلى "تعامل وطني وعادل" مع ملف الزراعة في العراق.

وتأتي هذه التصريحات بعد إقرار وزارتي الزراعة والموارد المائية الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، والتي تضمنت مساحات محددة لزراعة الشلب والذرة الصفراء والخضر، مع تأكيد استمرار اعتماد تقنيات الري الحديثة لمواجهة أزمة المياه والجفاف.