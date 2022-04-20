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نائب صدري: ناقشنا مع وزير الكهرباء إيجاد بدائل وحلول لاستثمار الغاز

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-20T10:59:24+0000
نائب صدري: ناقشنا مع وزير الكهرباء إيجاد بدائل وحلول لاستثمار الغاز

شفق نيوز / كشف النائب عن الكتلة الصدرية، برهان المعموري، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص استضافة وزير الكهرباء في مبنى البرلمان.

وقال المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "استضافة وزير الكهرباء جاءت عن نتيجة، إذ أن البلد مقبل على فصل الصيف، وهناك حاجة للأموال لدعم الكهرباء، وخصوصا مع إقبال البرلمان على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".

وأضاف أن "الاستضافة جاءت لمناقشة واقع الكهرباء من ناحية الإنتاج والنقل والتوزيع والتوسع السكاني في المحافظات والمدن ومعالجة العشوائيات".

وأشار المعموري، إلى أن "المحاور التي تم مناقشتها في الاستضافة هي البحث عن بدائل، فاستثمار الغاز غير موجود في العراق، وأن وزارة النفط تتحمل الجزء الأساسي بسبب عدم احالتها مشاريع وحقول الغاز في جوالات التراخيص مثل حقل المنصورية وغيره، ويمكن الاستفاده منه بدلا عن الغاز المستورد".

ولفت النائب، إلى أن المحور الآخر تمثل بالبحث عن معالجة حقيقية لكل محافظة، وهناك خسائر في الطاقة تذهب في أغلب المناطق بسبب قدم الشبكة الكهربائية، وأن الجباية سائبة لا توجد مقايس الإلكترونية حقيقية لاخذ الجباية".

وخلص المعموري، إلى القول إن "وزير الكهرباء أوضح بعض الأمور والمبالغ التي تحتاجها الوزارة، خلال الاستضافة، وأن انتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بمعدل 4 آلاف ميكا واط عن السنوات السابقة وحاجه الوزارة إلى مبالغ للصيانة ومستحقات المستثمرين في مجال الطاقة".

وكان مجلس النواب العراقي، قد استضاف صباح اليوم، وزير الكهرباء والكادر المتقدم للوزارة، تحت قبة البرلمان، وناقش معهم سبل حل أزمة توفير الطاقة للمواطنين لاسيما بالتزامن مع قدوم فصل الصيف.

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