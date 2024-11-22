نائب المحافظ ينتقد موظفي التعداد في ذي قار: سنعاقب المقصرين

شفق نيوز/ انتقد النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش، موظفي التعداد السكاني في المحافظة، مبيناً أن بعض الباحثين المشاركين في التعداد لم يسلموا أي تأييد لدوائرهم لمشاركتهم في التعداد، في حين أكد انهم سينالون عقوبات على ذلك الأمر، حسب تعبيره.

وقال كشيش، في فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض الباحثين لم يكونوا بمستوى المسؤولية وإدراكهم للمهام المكلفين بها، حيث قام هؤلاء بترك مواقع عملهم، أو لم يكونوا جادين بالعمل في إجراء التعداد السكاني".

وتابع كشيش: "لن يعطى هؤلاء أي تأييد في المشاركة بالتعداد السكاني العام إلى دوائرهم".

ولفت إلى أنه "ستكون هناك عقوبات خاصة بحق الذين لم يكونوا بمستوى المسؤولية في المشاركة بالتعداد السكاني العام، وخاصة موظفي الدوائر النفطية والصحية والتربية بالمحافظة".

وبيّن كشيش، أنه "جلبنا مشرفين من الاقضية والنواحي لمساندة زملائهم في المركز بعد تقاعس البعض في مركز المحافظة، لغرض إتمام إجراءات التعداد السكاني العام في مركز المحافظة".