نائب: استمرار محافظ بغداد بمنصبه "مخالفة قانونية"

شفق نيوز- بغداد

اعتبر النائب عن كتلة "النهج الوطني" ثائر الكعبي، يوم الاثنين، استمرار محافظ بغداد في أداء مهامه رغم بلوغه السن القانونية "مخالفة واضحة للقوانين"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحالته إلى التقاعد.

وقال الكعبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 المعدل يسري على جميع موظفي الدولة، بما في ذلك المحافظ بوصفه أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن استمرار المحافظ في منصبه يمثل خرقاً صريحاً للتشريعات النافذة، ولا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، لما له من تأثير على مبدأ سيادة القانون.

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية واتخاذ إجراءات حاسمة لإحالته إلى التقاعد دون تأخير، وإنهاء ما وصفه بـ"التجاوز".

وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويشكل سابقة تمس مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أن احترام القانون وتطبيقه بعدالة يمثل الأساس في بناء دولة المؤسسات، مشدداً على ضرورة عدم السماح بأي استثناءات أو تسويف في هذا الإطار.

ويشغل "عطوان العطواني" منصب محافظ بغداد منذ عام 2017، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون.