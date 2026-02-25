نائبة: 35 ألف عائلة متضررة من منع "جهات متنفذة" البناء بأراضي الموصل

شفق نيوز- نينوى

قالت النائبة عن محافظة نينوى، سمية غانم الخابوري، يوم الأربعاء، إن ملف الأراضي في مدينة الموصل مركز المحافظة ما يزال من القضايا المستعصية التي لم تجد طريقها إلى الحل، بسبب ما وصفته بسيطرة "جهات متنفذة" تمنع المواطنين من البناء في أراضيهم رغم امتلاكهم سندات رسمية أصولية.

وأوضحت الخابوري لوكالة شفق نيوز، أن "عدد العوائل المتضررة يناهز 35 ألف عائلة، أغلبهم من ذوي الشهداء"، مشيرة إلى أن منعهم من البناء يجري تحت ذريعة ما يسمى بـ"التغيير الديموغرافي"، متسائلة عن كيفية طرح هذا المفهوم داخل حدود بلدية الموصل، في وقت تشارك فيه الجهات ذاتها بمشاريع استثمارية وتجارية وتعمل في الشأن السياسي والإداري.

وانتقدت الخابوري أداء مجلس محافظة نينوى، معتبرة أنه أخفق في دوره الرقابي، لافتة إلى أن لجنة تحقيقية شكلت برئاسة عضو مجلس المحافظة عبد الله النجيفي وتوصلت إلى توصيات، إلا أن رئاسة المجلس رفضت عرضها أكثر من مرة، رغم جمع تواقيع لطرحها للتصويت، بذريعة أنها دعاية انتخابية أو توصيات غير قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن إحالة المواطنين إلى القضاء لا يُعفي المجلس من مسؤوليته الرقابية، خصوصاً في ظل خشية بعض المواطنين من تقديم شكاوى بسبب سطوة السلاح، معلنة أنها ستطرح الملف تحت قبة مجلس النواب، وتسعى إلى تشكيل لجنة نيابية تضم نواب نينوى لمتابعة القضية، مؤكدة أن الملف قانوني ويجب أن يأخذ مجراه لإعادة الحقوق إلى أصحابها.