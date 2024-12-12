نائبة عن نينوى تؤكد إطلاق سراح زوجها معاون المحافظ بعد انقضاء محكوميته

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن محافظة نينوى، بسمة بسيم، يوم الخميس، إطلاق سراح زوجها الذي كان يشغل منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط بعد انقضاء مدة محكوميته.

وقالت بسيم في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الإفراج عن زوجي معاون محافظ نينوى السابق لشؤون التخطيط رعد العباسي بعد انقضاء محكوميته البالغة عامين".

ونشرت بسيم على صفحتها الشخصية صورة حديثة تجمعهما معاً فور الإفراج عن العباسي وعلقت عليها "شكراً لكل من ساند وسأل وشاركنا تلك السنين لا أعادها الله بموقف أو كلمة".

يشار إلى أن السنة في السجن تحتسب بتسعة أشهر وليس 12 شهراً، وبالتالي فإن العباسي قضى 18 شهراً في الحبس.

وكان مصدر أمني في نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في السابع من حزيران/ يونيو 2022، بأن "خلية الصقور الاستخبارية اعتقلت معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي وفق أوامر قبض قضائية".

وبين أن "التهمة الموجهة للعباسي هي الفساد المالي".

وفي 16 حزيران/ يونيو 2022، أبلغ مصدر أمني مسؤول في نينوى، وكالة شفق نيوز، أن هيئة النزاهة أصدرت أمراً باستقدام معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي للتحقيق معه في تهمة موجهة إليه، ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل القضية أو التهمة لأن التحقيق فيها ما يزال مجهولاً.

كما أشار المصدر إلى أن العباسي قد مثل أمام قاضي النزاهة وأدلى بأقواله.