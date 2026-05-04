نائبة: سلمنا أدلة للاعتداء على الفلاحين والحكومة مطالبة باعتذار رسمي

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي، يوم الاثنين، أن الفلاحين الذين تم الاعتداء عليهم يوم أمس في تظاهرة وسط بغداد، يريدون اعتذاراً من رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية على "سقوط عقالهم" ومحاسبة الضباط والمنتسبين.

وقالت الهلالي، في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "للأسف حدث يوم أمس اعتداء من قبل قوات حفظ الأمن على شريحة الفلاحين المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء، ونحن كنا هناك أثناء الاعتداء وقمت بتقديم الأدلة والصور والفيديوهات إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية".

وبينت أن "الفلاحين خرجوا في المظاهرات للمطالبة بحقوقهم التي صوت عليها مجلس النواب وأصدر قراراً بالرقم 28 لسنة 2026، وانتظر من مجلس الوزراء التصويت على القرار الصادر من البرلمان في الجلسات الماضية".

وأوضحت أن "المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اليوم جلسته ولكن لم ينظر إلى قرار مجلس النواب الخاص بشريحة الفلاحين ولم ينظر إلى مطالبهم، بالرغم من أن الفلاحين طالبوا بحقوقهم المشروعة".

ولفتت إلى أن "مطالب الفلاحين حاليا هو رد اعتبار على الاعتداء وسقوط العقال العربي في التظاهرات"، مبينة أن "الفلاحين يريدون اليوم اعتذاراً رسمياً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حصرا ومحاسبة الضباط والمنتسبين الذين اعتدوا على الفلاحين".

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، عدم السماح بالتعدي على شريحة الفلاحين أو الرموز الاجتماعية، مشدداً على مسؤولية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوقهم.

ووجّه الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة القيادة الأمنية المعنية بالأحداث الأخيرة، وتقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة، مشيراً إلى ضرورة محاسبة الجهات المقصرة، وضمان حماية حقوق الفلاحين، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويكرّس احترام القانون.

وكان العشرات من الفلاحين من محافظات وسط وجنوب العراق قد تظاهروا، يوم أمس الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم المالية، قبل أن تفرقهم قوات حفظ النظام باستخدام خراطيم المياه.