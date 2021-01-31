نائبة تطالب بعودة انتظام دوام المدارس وتعد تعطيلها "اعتراف بالفشل"

شفق نيوز/ انتقدت عضو البرلمان العراقي منار عبد المطلب الشديدي، اليوم الاحد، قرارات تقليص دوام المدارس وتعطيلها تحسبا من انتشار كورونا، معتبرة تلك القرارات اعتراف صريح بفشل مواجهة الجائحة وادارة المسيرة التعليمية في العراق.

وقالت الشديدي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تقليص وتعطل المؤسسات التربوية والعلمية فقد مسوغاته واسبابه"، معتبرة إياه "شماعة للهروب من فشل وزارات التربية والصحة في مواجهة كورونا وادارة العملية التعليمية في البلاد".

وأبدت الشديدي، وهي نائبة عن صلاح الدين، استغرابها من "الابقاء على تعطيل وتقليص دوام المدارس، فيما تعج الاسواق والمرافق العامة بالتجمعات البشرية".

وأضافت أن "نظام الدوام الحالي تدميراً للعملية التربوية والمسيرة العلمية التي مازالت غارقة بالمشاكل وغياب البنى والمستلزمات اللازمة"، مبينة أن "تلاميذ المدارس الابتدائية اقل عرضة للإصابة بكورونا واصاباتهم غير مؤثرة وبقائهم خارج مقاعد الدراسة أمراً مجحفاً وظالماً".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الاحد، باتخاذ إجراءات عدة للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا بينها إلزام وزارة التربية للمدارس بالدوام ليوم واحد لكل مرحلة، وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، والتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب أخذها في المدارس للحد من انتشار المرض.