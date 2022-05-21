نائبة تطالب الحكومة والبرلمان بادراج ملف المحاضرين في قانون الدعم الطارئ

شفق نيوز/ طالبت نائبة عن محافظة ديالى اليوم السبت، البرلمان والحكومة العراقية بشمول ملف المحاضرين ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما بينت أن جهودهم كانت ناجحة في المجال التربوي.

وقالت النائبة ناهدة الدايني في حديث لوكالة شفق نيوز: "طالبنا رئاسة مجلس النواب بإدراج ملف المحاضرين وشمولهم بقرار التعاقد رقم 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لإنهاء أزمتهم ومنحهم استحقاقاتهم لما قدموه من جهود في القطاع التربوي ومعالجة مشاكل نقص الملاكات التربوية بسبب قلة التعيينات وإجراءات الحذف والاستحداث".

وشددت الدايني على "حسم ملف المحاضرين بعد اندماجهم في العملية التربوية وما حققوه من نجاحات في العملية التعليمية"، مبينة أن "ملف المحاضرين يعد ملزماً للحكومة ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال".

ودعت النائبة عن ديالى البرلمان ووزارة المالية إلى "تضمين تخصيصات للمحاضرين ضمن قانون الدعم الغذائي الطارئ والتنمية لإنهاء المشاكل المعيشية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لغالبية المحاضرين وأسرهم بسبب قلة الراتب الشهري".

وتتجدد أزمة المحاضرين ضمن وزارة التربية بين الحين والآخر للمطالبة بشمولهم بقرار التعاقد رقم 315 ورفع الرواتب بما يوازي الحد الادنى من الحاجات المعيشية، ما يضطرهم للخروج في تظاهرات احتجاجات في عموم المحافظات.