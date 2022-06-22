ناقوس الخطر يقرع في البصرة بوصول اللسان الملحي لأعلى مستوياته

شفق نيوز/ قال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الأربعاء، إن محافظة البصرة تعاني ارتفاعاً حاداً في مستوى الاملاح بعد وصول تأثير اللسان الملحي الى اعلى مستوياته، محذرا من ان ذلك يشكل تهديداً على حياة المواطنين وصحتهم بشكل مباشر.

وأضاف الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "انخفاض مناسيب الانهار وقلة الامطار والتدفقات المائية من دول الجوار اضافة الى الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة كانت هي السبب الاساسي بارتفاع نسبة الملوحة في محافظة البصرة".

وبين أن "اكثر المناطق تضررا هي الفاو والسيبة وابو الخصيب ومركز المدينة، والتي تعتمد جميعها على مياه البدعة من مدينة الناصرية التي شحت بشكل كبير جدا".

وأطلق الغراوي نداء استغاثة انساني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الخارجية لزيادة الاطلاقات المائية فورا عن طريق قناة البدعة وتكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار الاقليمي لزيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات وإنشاء خلية ازمة حكومية للتعامل مع هذه الازمة".

وحذر الغراوي من أن "التأخر عن وضع المعالجات سيزيد نسبة التلوث في المياه بشكل عال جدا وهو يهدد حياة المواطنين وصحتهم بشكل مباشر مثلما حصل في السنوات السابقة".

ونزحت قرابة 350 أُسرة من البلدات والقرى الواقعة جنوب البصرة في العام 2018 شمالاً وتحديداً في قضاء أبي الخصيب وناحية السيبة، بسبب صعود اللساني الملحي البحري في حينها.