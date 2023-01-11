ناطق السوداني العسكري يتوعد "فاشينستات" ارتدين زياً عسكرياً ويحذر "متصابيات" على الفن والاعلام

شفق نيوز/ توعد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الأربعاء، "فاشينستات" ارتدين زياً عسكرياً ونشرن مقاطع فيديوية وسط العاصمة بغداد بمناسبة عيدي الجيش والشرطة، كما اطلق تحذيراً لمن وصفهن بـ"المتصابيات" على الفن والاعلام.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الآونة الأخير تم رصد مجموعة من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بنشر مقاطع فيديو لأشخاص لا يمتون بصلة للقوات الأمنية ومؤسساتنا العسكرية، مرتدين الزي العسكري بحجة تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيدي الجيش والشرطة ومناسبات وطنية أخرى، وهذه الطريقة للتهنئة مرفوضة، لكونها تعد انتحالا للصفة، كما أنها لم تحصل على أية موافقات رسمية لارتداء الزي العسكري، الأمر الذي يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية".

وأضاف، "إننا إذ نحذر من ممارسة هذا الفعل غير القانوني، نرحب في الوقت نفسه بجميع الجهود الوطنية الداعمة للقوات المسلحة العراقية التي عبرت عن حبها للقوات الأمنية في المناسبات الوطنية بطرق ثقافية وحضارية وبأسلوب مهني من خلال الفعاليات والمنشورات الهادفة، كما اننا نحذر أيضا من قيام البعض بإطلاق التهديد والوعيد للآخرين باسم قيادات وضابط وشخصيات تعمل في المؤسسة الأمنية، من خلال الظهور في مقاطع فيديو تدعي فيها بعض المتصابيات على (الفن) او (الإعلام) ان لديهن معرفة او علاقات في وزارة أمنية او غيرها من مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية".

وتابع ان "الجهات المختصة ستعمل على محاسبة كل من سيخضع او يستجيب لهن بأقصى العقوبات، وكل من يحاول الإساءة الى سمعة المؤسسة العسكرية العراقية العريقة التي قدمت التضحيات في سبيل رفعة العراق وشعبه الأبي".