ناشط نجفي يتلقى تهديداً بسبب حديثه عن "فساد طريق حيوي" بمواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني في محافظة النجف ابو زين العابدين الحسناوي، يوم السبت، عن تلقيه تهديداً من أحد المقاولين العاملين بالمحافظة بسبب حديثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد طريق حيوي بين الكوفة ومركز المحافظة.

وأبلغ الحسناوي وكالة شفق نيوز، ان "المقاول الذي قام بإكمال طريق (البو حداري) الرابط بين الكوفة والنجف مركز المحافظة تواصل معي عبر موقع التواصل الاجتماعي (الماسنجر)، وقام بتهديدي بالملاحقة العشائرية والقانونية، قائلا، (احنا نعرف شلون نوصلك)".

وتابع، أن "طريق البو حداري مشروع فاسد بلغت قيمته أكثر من 18 مليار دينار عراقي، وبعد افتتاحه قبل عدة أشهر وبسبب عمله السيء تسبب بإزهاق أرواح 13 شخصاً من أبناء المحافظة لغاية الآن، فضلا عن العديد من الجرحى".

وأكد الحسناوي، ان" طريق البو حداري منح لصاحب التهديد (المقاول وشركته) بطريق الدعوة المباشرة، دون وجود اعمال مماثلة له في المحافظة او غيرها من المحافظات الاخرى"، مؤكدا ان" منح هكذا مشاريع بهكذا قيم مالية كبيرة بالمليارات لابد وان تكون خلفها جهات حزبية متنفذة في المحافظة والحكومة المركزية".