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ناشط مدني يكشف أسباب الزيارة المفاجئة لوزير الداخلية إلى واسط

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-06T13:03:58+0000
ناشط مدني يكشف أسباب الزيارة المفاجئة لوزير الداخلية إلى واسط

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني في محافظة واسط، سجاد سالم، يوم السبت، عن أسباب الزيارة المفاجئة لوزير الداخلية عثمان الغانمي إلى المحافظة.

وقال سالم لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية جاء كمبعوث خاص من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث أسباب إعلان المتظاهرين في المحافظة عن تصعيد احتجاجهم يوم غد الأحد".

وبين، أن "الغانمي التقى بعدد من ممثلي المتظاهرين وشيوخ العشائر، وقد توصلنا إلى نقطة واحدة معه وهي الغاء التصعيد مقابل إقالة الحكومة المحلية في المحافظة"، لافتا إلى أن "هذا القرار اجمعت عليه كل الأطراف التي اجتمع بها وزير الداخلية من اهالي واسط".

وتابع سالم، أن "ساحة تظاهرات واسط، هي الساحة الوحيدة التي بقيت بين ساحات العراق متمسكة بثورتها وخيامها"، مشيرا إلى أن "الساحة تتعرض لهجمات مستمرة بين الحين والآخر من قبل عصابات مدعومة من مقاولين وفاسدين تابعين للمحافظ محمد المياحي".

وأضاف، ان "وزير الداخلية وجه قائد شرطة المحافظة وضباطه بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حال تم التصعيد يوم غدٍ الأحد"، مبينا أن "الوزير وعد بنقل مطالبنا إلى رئيس الوزراء الكاظمي لحظة وصوله إلى بغداد".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي صباح اليوم إلى محافظة واسط في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً ولم تعرف أسبابها، والتقى بعدد من المسؤولين المحليين وممثلين عن المتظاهرين وشيوخ العشائر ووجهاء المحافظة، ثم عاد الى العاصمة بغداد.

 

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