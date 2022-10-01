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ناشط بصري: تظاهرتنا انتهت ومجهولون يصعدون الوضع مع القوات الأمنية

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T17:03:11+0000
ناشط بصري: تظاهرتنا انتهت ومجهولون يصعدون الوضع مع القوات الأمنية

شفق نيوز/ أكد الناشط المدني في البصرة، عمار الحلفي، مساء اليوم السبت، انتهاء التظاهرة السلمية التي نظموها وانسحاب الجميع إلى منازلهم، فيما اتهم مجاميع مجهولة بأنها احتكت بالقوات الأمنية للتصعيد.

وقال الحلفي لوكالة شفق نيوز "تظاهرتنا كانت سلمية وانتهت وانسحب الجميع باتجاه منازلهم، أما الذين يصعدون الموقف الان في البصرة لا نعرفهم ودخلوا بوقت متأخر للتظاهرة مع نهايتها".

وأضاف: "هم الآن من يقود التصعيد ضد القوات الامنية في شوارع البصرة ولا علاقة لنا بهم".

وانطلقت تظاهرة حاشدة البصرة في وقت سابق اليوم، لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين التي انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 واستمرت لقرابة العام للمطالبة بتغيير النظام السياسي.

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