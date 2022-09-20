ناشطو ذي قار يجددون مطالبتهم بالكشف عن مصير "سجاد العراقي"

شفق نيوز/ نظم عشرات الناشطين المدنيين في ذي قار، يوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات في المحافظة نظموا تظاهرة حاشدة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، الساحة الرمزية للاحتجاجات، للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراقي الناشط المغيب منذ عامين.

وبين ان المتظاهرين طالبوا بالكشف عن مصير العراقي، قبل نفاذ صبرهم تجاه القضية وخروج الامر عن سيطرتهم مستقبلاً.

وكان مصدر رفيع ابلغ وكالة شفق نيوز بوقت سابق، ان "اللجنة المشكلة للتحقيق بمصير سجاد العراقي انهت اعمالها وان الناشط المغيب قد قتل، وعلى الحكومة الانتقال لمرحلة البحث عن جثته".

والعراقي هو أحد الناشطين البارزين في تظاهرات تشرين بمحافظة ذي قار، واختفى مع آخرين في محافظات عدة من دون معرفة مصيرهم لغاية الآن.