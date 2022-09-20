سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ناشطو ذي قار يجددون مطالبتهم بالكشف عن مصير "سجاد العراقي"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-20T16:10:57+0000
ناشطو ذي قار يجددون مطالبتهم بالكشف عن مصير "سجاد العراقي"

شفق نيوز/ نظم عشرات الناشطين المدنيين في ذي قار، يوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات في المحافظة نظموا تظاهرة حاشدة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، الساحة الرمزية للاحتجاجات، للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد العراقي الناشط المغيب منذ عامين.

وبين ان المتظاهرين طالبوا بالكشف عن مصير العراقي، قبل نفاذ صبرهم تجاه القضية وخروج الامر عن سيطرتهم مستقبلاً.

وكان مصدر رفيع ابلغ وكالة شفق نيوز بوقت سابق، ان "اللجنة المشكلة للتحقيق بمصير سجاد العراقي انهت اعمالها وان الناشط المغيب قد قتل، وعلى الحكومة الانتقال لمرحلة البحث عن جثته".

والعراقي هو أحد الناشطين البارزين في تظاهرات تشرين بمحافظة ذي قار، واختفى مع آخرين في محافظات عدة من دون معرفة مصيرهم لغاية الآن.

related

ذي قار.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بإقالة مسؤول محلي

Date: 2021-12-22 10:39:20
ذي قار.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بإقالة مسؤول محلي

تظاهرتان في البصرة وذي قار

Date: 2022-03-30 07:15:07
تظاهرتان في البصرة وذي قار

قطع طريق دولي واعتصام مفتوح في محافظتين للمطالبة بالخدمات والتعيين

Date: 2021-05-18 08:39:33
قطع طريق دولي واعتصام مفتوح في محافظتين للمطالبة بالخدمات والتعيين

متظاهرون غاضبون يغلقون دوائر حكومية بقضاء في ذي قار

Date: 2022-07-19 09:45:37
متظاهرون غاضبون يغلقون دوائر حكومية بقضاء في ذي قار

ذي قار.. إضرام النيران وسط الشوارع للمطالبة بتحسين الكهرباء

Date: 2021-07-26 20:03:06
ذي قار.. إضرام النيران وسط الشوارع للمطالبة بتحسين الكهرباء

عام على اختفاء "سجاد العراقي".. خاطفون بنفوذ ولجنة تحقيق بلا نتائج

Date: 2021-09-20 06:59:29
عام على اختفاء "سجاد العراقي".. خاطفون بنفوذ ولجنة تحقيق بلا نتائج

العشرات يقطعون جسراً حيوياً احتجاجا على انقطاع المياه في ذي قار

Date: 2021-09-10 19:58:05
العشرات يقطعون جسراً حيوياً احتجاجا على انقطاع المياه في ذي قار

لمتابعة اختطاف "سجاد العراقي".. الكاظمي يزور ذي قار غدا

Date: 2020-10-04 17:08:16
لمتابعة اختطاف "سجاد العراقي".. الكاظمي يزور ذي قار غدا