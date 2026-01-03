ناشطو بابل يطالبون باختيار المحافظ الجديد بعيداً عن ضغط السلاح والمال (صور وفيديو)

شفق نيوز- بابل

نظم ناشطون في بابل، يوم السبت، حراكاً شعبياً ضمن إطار جلسات شعبية نقاشية حول اختيار محافظ جديد، دون اللجوء إلى احتجاجات ميدانية، مشيرين إلى وجود محاولات للضغط على أعضاء مجلس المحافظة، بعد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

وقال الناشط المدني ضرغام ماجد، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الجهات التي تمتلك المال والسلاح غير القانوني حاولت الالتفاف على القانون عبر عقد جلسات ليلية مغلقة خارج مركز المحافظة، إلا أن التحرك الشعبي أفشل تلك المحاولات".

وأضاف أن "أبناء بابل نظموا خلال الأيام الماضية جلسات شعبية في مختلف مناطق شمال وجنوب المحافظة، وصولاً إلى عقد اجتماع مركزي موسع اليوم، يهدف إلى التوافق على أسماء شخصيات وطنية تمثل نبض الشارع البابلي، ورفعها إلى مجلس المحافظة قبل أي تحرك شعبي واسع".

وأوضح ماجد أن "مطالب الشارع تتركز على اختيار محافظ كفوء ونزيه وشريف، قادر على إنقاذ المحافظة من التدهور الخدمي والمالي، وعدم تكرار تجارب سابقة أثقلت كاهل بابل وأهدرت مليارات الدنانير على حساب المشاريع والخدمات الأساسية".

من جانبه، قال مروان الخفاجي، أحد الناشطين الحاضرين في التجمع، لوكالة شفق نيوز، إن "الواقع المتردي الذي مرت به المحافظة خلال السنوات الماضية دفع أبناء بابل الشرفاء إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتصدي لمحاولات فرض شخصيات غير مقبولة شعبيًا".

وأوضح أن "الاجتماع المركزي الذي عُقد بمشاركة ممثلين عن مختلف مناطق بابل يهدف إلى الخروج بأسماء شخصيات كفوءة ونزيهة تحظى بقبول جماهيري واسع، وقادرة على إدارة المحافظة وانتشالها من واقعها الحالي".

وأشار الخفاجي إلى أن "من بين الأسماء المتداولة في الشارع البابلي عدد من الشخصيات السياسية والإدارية"، مؤكداً أن "القرار النهائي يجب أن يعكس إرادة أبناء بابل، وأن أي تحرك قادم سيكون سلمياً ويهدف إلى تحرير قرار مجلس المحافظة من ضغوط المال والسلاح غير القانوني".

وضمن مخرجات اجتماعات ناشطي بابل، المرفقة في فيديو أسفل الخبر، وقع الاختيار على مرشح لمنصب المحافظ للنائب السابق عن محافظة بابل أمير المعموري، مع "ترك باب الترشيح مفتوحاً لكل نزيه وشريف يقدم نفسه مرشحاً للمنصب".

وبحسب مصادر مطلعة يتنافس ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مع عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ عدنان الفيحان، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وانتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، مساء الاثنين الماضي، النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.