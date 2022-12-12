ناشطون يطالبون السوداني بتقصي مصيرهم.. أكثر من 8 آلاف مغيب في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، يوم الاثنين، عن وجود أكثر من ثمانية آلاف "مغيب" من اهالي المحافظة خلال الحرب مع داعش، فيما دعا ناشطون الى تشكيل لجان امنية محايدة لتقصي مصير المغيبين.

وقال المتحدث باسم مجلس الشيوخ، مروان الجبارة، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المغيبين في صلاح الدين يفوق ثمانية آلاف شخص مسجلين لدى الدوائر القضائية والشرطة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق".

وأكد أنه "تم تزويد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي خلال زيارة لوفد من صلاح الدين بأسماء مغيبيّ صلاح الدين".

واشار الجبارة الى ان "هناك مواطنين غيبهم تنظيم داعش الارهابي أو اعتقلوا واختفوا في عمليات التحرير من قبل جهات مسلحة تعمل مع الاجهزة الامنية"، منتقدا "عجز الحكومات السابقة عن حل وانهاء ملف المغيبين رغم المآسي الإنسانية التي تعرضت لها أسرهم".

بدوره قال مصدر حكومي في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، ان "الناشطين الذين التقى بهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته لصلاح الدين أبلغوه بأن هناك اكثر من خمسة آلاف مغيب من ابناء المحافظة، وأغلبهم اختفوا في من مناطق خارج سيطرة تنظيم داعش وبعيدة عن معارك تحرير المدن".

واضاف ان "الناشطين أوضحوا لرئيس الوزراء ان هؤلاء المغيبين تم اختطافهم من قبل تنظيم داعش او اختفوا لاسباب اخرى رافقت الاحداث الامنية التي شهدتها صلاح الدين خلال الفترة 2014 - 2017".

واكد المصدر ان "الناشطين طالبوا السوداني بتشكيل لجنة امنية وحكومية محايدة لتقصي وكشف مصير المغيبين من اهالي صلاح الدين وانهاء معاناة عوائلهم وذويهم".

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها عام 2018 عن اعداد المغيبين في صلاح الدين واكدت وجود 896 مغيّباً في سامراء، و152 مغيّباً في بيجي، و394 مغيّباً في تكريت، و301 مغيّب في الدور، و337 مغيّباً في طوزخورماتو، و292 مغيّباً في آمرلي، و247 مغيّباً في بلد، و205 مغيبين في الإسحاقي، و22 مغيّباً في يثرب، و15 مغيّباً في الشرقاط، و7 مغيبين في تلول الباج.

فيما تؤكد السلطات الامنية والحكومية عدم وجود مغيبين في العراق معتبرة مفردة "مغيبين" لعناصر التحق بداعش او قتلت خلال مطاردة التنظيم او التحق بداعش في الدول الاقليمية والمجاورة.

فيما تؤكد السلطات الامنية والحكومية عدم وجود مغيبين في العراق، معتبرة مفردة "مغيبين" لعناصر التحقوا بتنظيم داعش او قتلوا خلال مطاردة التنظيم او غادروا العراق الى الدول المجاورة.