ناشطون بارزون في ذي قار يجتمعون بأحد شيوخ العشائر تحضيراً لاجتماع هام

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في ذي قار، يوم الأحد، أن أبرز الناشطين المدنيين والمتظاهرين يجتمعون حالياً مع رئيس إحدى القبائل المؤثرة في المحافظة.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن ناشطين ومتظاهرين بارزين في ذي قار، متواجدين حالياً في قصر رئيس قبائل العبودة، الشيخ حسين علي آل خيون لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة.

وأضاف أن المجتمعين يبحثون أيضاً التحضير لاجتماع هام يعقد يوم غدٍ الاثنين لإعلان موقف شامل لما يحصل في الناصرية.

يشار إلى أن الشيخ حسين علي آل خيون، نجا يوم الخميس الماضي من محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين، أثناء تجوله مع سائقه في مزرعته في قضاء الشطرة، حين فتح المسلحون نيران أسلحتهم باتجاهه ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابة السائق برصاص ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، قامت قوات عسكرية كبيرة تابعة للجيش العراقي، بتشكيل سور بشري فوق جسر النصر وسط مدينة الناصرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "قوات عسكرية كبيرة قامت بتشكيل سور بشري فوق جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعد انسحاب قوات الشغب خارج مركز المحافظة".

وبين، أن "هذا السور قام بمنع المتظاهرين من العبور إلى الضفة الأخرى مقر مبنى المحافظة".

وأشار مراسلنا، إلى أن "المحافظ المؤقت عبد الغني الأسدي غادر مبنى المحافظة فور بدء المتظاهرين بالتجمع، حيث كان متواجدا بداخله".