نازحو الخازر: قطع الكهرباء عن المخيمات فعل سياسي وسنقطع طريق اربيل - الموصل

شفق نيوز/ يعاني النازحون في ثلاثة مخيمات في منطقة الخازر، من أوضاع مأساوية بسبب انقطاع الطاقة الكهربائية عن مخيماتهم منذ 10 أيام.

وفيما بين ساكنو المخيم من هذا الانقطاع تسببت به الحكومة الاتحادية بقطعها الوقود عن المولدات، أكدوا أنهم سوف يخرجون بتظاهرات احتجاجية ضد هذا الإجراء.

وقال رشيد صفتي مدير مخيمات الخازر لوكالة شفق نيوز؛ إن "المخيمات الثلاثة تعاني من انقطاع تام للكهرباء منذ عشرة أيام".

وأضاف صفتي؛ ان "الحكومة الاتحادية قطعت الوقود عن المخيمات لتشغيل المولدات وهم لا يستطيعون تأمينها"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية كانت ترسل الوقود بكميات قليلة ولكنها كانت توفر لنحو خمسة الى ست ساعات في اليوم الواحد الكهرباء للمخيمات وحاليا تم قطعها بالكامل".

ووصف مدير مخيمات الخازر، انقطاع الكهرباء بـ"فعل سياسي ضد مخيمات الخازر حتى نضطر الى إغلاقها في وقت نحن اليوم استقبلنا ثماني عائلات نازحة جاءت من مخيم الجدعة بعد قرار الحكومة العراقية باغلاقها، ولغاية الان وصل أكثر من 300 عائلة من المخيمات التي تم إغلاقها في جنوب الموصل الى مخيمات الخازر لعدم تمكنهم من العودة الى مناطقهم".

بدورها، تقول العائلات الموجودة في المخيم بأنهم يفضلون معاناة المخيمات بدلا من العودة الى مناطقهم التي تفتقر الى الامان والخدمات حسب قولهم.

وقال محمد كامل من سكنة النمرود ويقيم حاليا في مخيم الخازر؛ "سنخرج في تظاهرات وسنقطع طريق اربيل الموصل ان لم ترسل الحكومة العراقية الوقود للمولدات، لاننا لن نستطيع العودة الى مناطقنا لان الجيش والحشد يمنعنا واستولوا على ممتلكاتنا".

في حين؛ قالت رحاب ابراهيم النازحة من محافظة صلاح الدين وتسكن احد مخيمات الخازر؛ إن "الأمان لا يتوفر في مناطقنا السابقة فكيف نعود إليها؟".

وتضم المخيمات الثلاثة في الخازر لغاية الآن أكثر من 3600 عائلة وقررت حكومة اقليم كردستان بعدم إغلاقها بالقوة ولا تزال تدار من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية الان المساعدات الانسانية اصبحت شحيحة جدا.