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نادية مراد ووزير الخارجية الألماني يفتتحان مركز "المرأة والسلام والأمن" في برلين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-16T08:39:36+0000
نادية مراد ووزير الخارجية الألماني يفتتحان مركز "المرأة والسلام والأمن" في برلين

شفق نيوز/ افتتح كل من وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس والحائزة على جائزة نوبل نادية مراد بناية تحمل اسم "المرأة والسلام والأمن" في الأكاديمية الدبلوماسية الألمانية في برلين تيجيل، وفقا لما أعلنته السفارة الألمانية في بغداد اليوم الأحد.

وأكد ماس عند افتتاح بناية تحمل اسم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 "المرأة والسلام والأمن" في الأكاديمية للأجيال الناشئة من موظفي وزارة الخارجية الألمانية في برلين تيجيل، على الدور المركزي للنساء كمشاركات نشيطات في عمليات السلام.

 وشدد على أهمية حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم قائلا: "حيث تُنتهك حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي على المدى الطويل". 

وتابع الوزير بالقول إن احترام حقوق النساء والفتيات هو مؤشر مركزي للغاية. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت جدول أعمال "المرأة والسلام والأمن" عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الألمانية في السنوات الأخيرة ". 

ونوه إلى أن أهداف جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحمل نفس الاسم، والتي تؤكد على أهمية دور المرأة في عمليات السلام، هي جزء لا يتجزأ من التدريب في جميع التخصصات في الأكاديمية.

وكانت نادية مراد، وهي من الأقلية الإيزيدية، من بين آلاف النساء والفتيات اللواتي تم أسرهن وإجبارهن على العبودية الجنسية من قبل مسلحي تنظيم داعش عام 2014، وأصبحت ناشطة نيابة عن نساء وفتيات بعد الهرب والعثور على ملجأ في ألمانيا، وحصلت على جائزة نوبل للسلام مناصفة عام 2018.

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