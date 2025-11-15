نادية مراد تحصل على أعلى الأوسمة الأكاديمية في العالم.. صور

شفق نيوز– ليما

أعلنت إحدى جامعات دولة بيرو في قارة أميركا الجنوبية، يوم السبت، منح شهادة الدكتوراة الفخرية إلى الناشطة المدنية الايزيدية نادية مراد، مبيّنة أن منح الشهادة يأتي تقديراَ لجهود مراد في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وقالت جامعة سيزار فاييخو في مدينة بيورا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "منحت الناشطة الايزيدية نادية مراد لقب الدكتوراة الفخرية تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الانسان ومواجهة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، خلال مراسم رسمية بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس الجامعة وبحضور أساتذة وطلبة وعدد من الشخصيات الأكاديمية".

وأكدت الجامعة في بيانها، أن "منح هذا اللقب وهو من أعلى الأوسمة الأكاديمية في العالم يأتي اعترافاً بالدور الذي قامت به مراد في إيصال قضية الايزيديين إلى المجتمع الدولي ودعمها المستمر لضحايا العنف".

وخلال كلمتها في الحفل، أشارت مراد إلى أهمية التعليم باعتباره قوة أساسية لتمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات".

بدوره أكد حزني مراد، شقيق ناديا، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الانجاز يمثل فخراً لكل العراقيين بكل أطيافهم"، مبيناَ أن "العائلة تفرح وتفتخر بأي ناجية تحصل على تكريم في أي مكان في العالم".

وأوضح أن "هذه الجوائز تأتي تقديراً لما تعرضت له الناجيات من تعذيب وعنف واعتداء جنسي على يد مسلحي تنظيم داعش".

وتُعتبر ناديا مراد من أبرز الناشطات الايزيديات، حيث تمكّنت من نقل صوت الناجيات الايزيدات من تنظيم داعش، إلى العالم.

وحصلت مراد على جائزة نوبل للسلام في عام 2018، بعد أن رشحتها الحكومة العراقية للجائزة قبل عامين.