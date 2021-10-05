ناخبو نينوى يتسلمون بطاقاتهم الانتخابية باستثناء 5%

شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في نينوى، يوم الثلاثاء، ان 90 ألف ناخب فقط، أي ما يقارب نحو 5% من الناخبين، لم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية في المحافظة.

وقال مسؤول اعلام المكتب سفيان المشهداني، لوكالة شفق نيوز، انه "من اصل مليون و700 ألف بطاقة انتخابية محدثة في نينوى لم يتبق سوى قرابة 90 الف بطاقة لم يستلمها اصحابها من مراكز التحديث".

واضاف "في الساعة العاشرة من مساء اليوم سيتم نقل هذه البطاقات الى مكتب المفوضية لإرسالها الى المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة بغداد".

وفي الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، كشف مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، عن إقبال واسع من قبل المواطنين لتحديث سجلاتهم استعداداً للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع.

وقال مسؤول اعلام المكتب سفيان المشهداني، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد البطاقات البايومترية التي جرى تحديثها في الآونة الأخيرة بلغ مليوناً و700 الف بطاقة، أي ما يعادل نحو 70% من أعداد من يحق لهم التصويت في عموم المحافظة".

واكد ان "هناك اقبالا واسعا من قبل المواطنين على مراكز تحديث البيانات في الايام القليلة الماضية، بعد أن تأكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو العاشر من الشهر المقبل".

وبين أن "مناطق جنوب الموصل سجلت النسبة الاعلى في تحديث السجلات مقارنة بباقي مناطق المحافظة ويعود ذلك الى الطابع الاجتماعي في تلك المناطق".

ويتنافس 423 مرشحاً في 8 دوائر انتخابية في محافظة نينوى، للفوز 34 مقعداً برلمانياً.