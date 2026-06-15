ناحية في "أفقر محافظات العراق" توجه مناشدة الى وزير النفط

شفق نيوز- المثنى

ناشد مدير ناحية بصية في محافظة المثنى، هايف صالح مزيهر، يوم الاثنين، وزير النفط باسم العبادي بإلزام الشركات النفطية بمنح أبناء الناحية الأولوية في فرص العمل بالمشاريع المنفذة ضمن حدودها الإدارية.

وقال مزيهر لوكالة شفق نيوز، إن أهالي بصية يعانون منذ سنوات من شح الموارد وتردي الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن البعد الجغرافي للناحية عن مركز المحافظة وطبيعتها الصحراوية، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بأرضهم ويرفضون الهجرة رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن اكتشاف عدد من المواقع النفطية خلال السنتين الماضيتين داخل الحدود الإدارية للناحية "بعث الأمل لدى السكان بتحسن أوضاعهم المعيشية، غير أن تلك التطلعات لم تتحقق بسبب لجوء بعض الشركات الحكومية والأهلية إلى التعاقد مع كوادر ومتعهدين وشركات ثانوية من خارج الناحية والمحافظة، على حساب أبناء المنطقة".

وأشار مزيهر، إلى أن أهالي بصية لا يعترضون على حق جميع العراقيين في العمل، لكنهم يطالبون بتطبيق "مبدأ العدالة والإنصاف من خلال منح الأولوية لسكان المناطق التي تحتضن المشاريع النفطية، سواء في فرص التوظيف أو عقود التجهيز والأعمال المدنية والخدمات الأمنية".

وأوضح أنه "حين كان وزير النفط الحالي بمنصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، حصلت شركة أمنية من المحافظة على توجيه بمنحها الأولوية في التعاقد من الشركات المنفذة للمشاريع بهدف توفير فرص عمل لأبناء الناحية، إلا أن الشركات العاملة ما زالت تتجه للتعاقد مع جهات من خارج المحافظة".

وبحسب بيان لوزارة التخطيط أصدرته بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 2026، فإن محافظة المثنى تصدّرت قائمة المحافظات الأعلى نسبة بالفقر، حيث بلغت 43.6%، وهي النسبة الأعلى على مستوى البلاد.