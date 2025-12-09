ناحية عراقية تشهد أعلى كمية أمطار وسط حالة استنفار

شفق نيوز- بابل

شهدت ناحية النيل في محافظة بابل، يوم الثلاثاء، أعلى كمية أمطار خلال 12 ساعة الماضية، متصدرة المحافظات العراقية عدا إقليم كوردستان بتسجيل 52.1 ملم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في بابل إن الأمطار الغزيرة أدت إلى غرق شارع حي المهندسين الرئيسي وسط مدينة الحلة، وامتلاء شبكة المجاري الجديدة بالكامل مما سبب غرق الأعمال الحالية.

بدورها تعمل بلدية الحلة على سحب مياه الأمطار في جانب الصوب الصغير، كما باشرت كوادر البلدية التابعة لمديرية بلديات بابل بسحب مياه الأمطار في الأقضية والنواحي.

وإلى جانب جهود البلدية، استنفرت فرق الدفاع المدني في محافظة بابل كوادرها البشرية وإمكاناتها الآلية لسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية في المناطق والدور السكنية.

وتشير أحدث توقعات هيئة الأنواء الجوية العراقية الصادرة مساء الثلاثاء، إلى انحسار الحالة المطرية الحالية غداً الأربعاء وعودة الأمطار لتكون متوسطة الشدة يومي الخميس والجمعة المقبلين.