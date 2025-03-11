"أنابيب موت" تهدد سكان مناطق عراقية.. لا مواقف رسمية تجاه الأزمة

شفق نيوز/ تواجه مناطق شرق الرمادي، مثل حصيبة والخالدية، أزمة مائية متفاقمة بسبب تدهور حالة أنابيب المياه المعروفة بـ "أنابيب الموت"، وسط تحذيرات من مخاطر استمرار الوضع دون تدخل عاجل لتحويلها إلى محطة معالجة مركزية جنوب الرمادي.

وقال صميم سلام، المختص في شؤون البيئة والمياه، لوكالة شفق نيوز، إن "محطات المعالجة في المنطقة تعاني من كفاءة تشغيلية منخفضة نتيجة الإهمال وعدم استبدال الأجهزة التالفة، ما فاقم أزمة المياه وأثر بشكل مباشر على حياة السكان المحليين، خاصة خلال فصل الصيف".

وأضاف أن "المناطق الأكثر تضرراً تشمل شرق الرمادي، وحصيبة، والخالدية، بالإضافة إلى مناطق سي سي وكولي كمب، التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه الشبكات المائية"، مؤكداً أن "غياب الصيانة الدورية للإسالات ساهم في تفاقم الأزمة، إلى جانب عرقلة بعض العائلات المحلية لجهود التطوير من أجل مصالح شخصية".

وحذر سلام، من "استمرار تردي الأوضاع والذي سيؤدي إلى انقطاعات كبيرة في إمدادات المياه، لا سيما إذا لم يتم تأمين الحصة المائية الكافية للمناطق المتضررة وإدارة الخزين المائي بشكل صحيح".

وفي محاولة للحصول على تعليق رسمي، تواصلت وكالة شفق نيوز، مع دائرة مياه الأنبار، إلا أنها لم تتلق أي رد بشأن الموضوع حتى لحظة نشر الخبر.

ودعا مختصون، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتطوير محطات المعالجة وتحسين البنية التحتية المائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان استدامة إمدادات المياه وتلبية احتياجات المواطنين.