"مُهملون" بلا دعم.. انسحاب عدد من المرشحين للانتخابات المحلية في ديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول في تحالف القوى المدنية بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن انسحاب عدة مرشحين من السباق الانتخابي بسبب انعدام الدعم والإهمال من قبل قيادة التحالف المركزية.

وقال رئيس قائمة تحالف القوى المدنية في المحافظة محمد طه الهدلوش لوكالة شفق نيوز، إن "القائمة تضم 27 مرشحاً، 5 إلى 6 منهم انسحبوا بسبب انعدام الدعم والإهمال بأبسط مستلزماته، وأبرزها غياب الدعاية الإعلانية والبوسترات الانتخابية".

ولفت إلى أنه "تم تخصيص 10 بوسترات لكل مرشح في ديالى في ظل وجود 21 ناحية و7 أقضية".

وتسائل الهدلوش، "اين ننشر ونضع 10 بوسترات في انتخابات تتطلب حضوراً وترويجاً كبيراً لما تضمه القائمة من نخب وشيوخ عشائر وشخصيات ثقافية؟"، متابعاً، "لدينا رغبة كبيرة لخوض الانتخابات والفوز والدفاع عن حقوق قواعدنا الجماهيرية بشتى أطيافها إلا أننا لم نعد نمتلك مقومات المنافسة الانتخابية".

ويخوض تحالف القوى المدنية الانتخابات المحلية في ثلاث محافظات هي ديالى وصلاح الدين وبغداد.

ويبلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات المحلية في ديالى 321 مرشحاً، ويبلغ عدد المرشحين الرجال 229 مرشحاً و92 مرشحة من النساء للتنافس على شغل 15 مقعداً في مجلس محافظة ديالى الجديد.