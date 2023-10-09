تظاهرة وصدام مع قوى الأمن للمُلغى تعيينهم في الدفاع العراقية أمام الخضراء (فيديو)

شفق نيوز/ جدد العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة الثلاثمائة وتسعة وتسعين (399)، يوم الاثنين، تظاهراتهم أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال احد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع بصفة مدني فئة (399)، خرجوا صباح اليوم، في تظاهرة امام البوابة الأولى للمنطقة الخضراء مطالبين رئيس الوزراء بإلغاء كتاب إلغاء تعيينهم الذي صدر في الحكومة السابقة، مبينا ان مجلس النواب ضمنهم بقانون الموازنة العامة ضمن المادة 69 (الفاحصون على وزارة الدفاع بصفة مدني).

وأشار إلى أن قوات الامن حاولت فض التظاهرة عبر اغلاق الشارع، ما تسبب بحدوث صدام مع المتظاهرين.

وكان العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة الثلاثمائة وتسعة وتسعين (399)، قد تظاهروا في العاشر من ايلول الماضي، أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين الحكومة بإكمال إجراءات تعيينهم والغاء كتاب إلغاء التعيين السابق.

وشريحة 399 هم موظفون بتخصص فاحص معينون على وزارة الدفاع بصفة مدني.

وبحسب المتظاهرين؛ أن هناك ثلاث فئات من الفاحصين على وزارة الدفاع العراقية، وأن الفئة المضمنة على قرار (399) هم الشريحة الوحيدة غير المدرجين ضمن تعيينات موازنة 2023.