أم قصر.. قرار منع الشاحنات المحلية يفجر احتجاجات عند مدخل الميناء (فيديو)

شفق نيوز – البصرة

أفاد مصدر أمني في القيادة البحرية، اليوم الاثنين، بأن الإدارة المحلية في ناحية أم قصر بمحافظة البصرة أصدرت قراراً بمنع دخول الشاحنات التابعة لسائقي الناحية إلى داخلها بعد تحميلها من ميناء أم قصر، وذلك بهدف الحفاظ على البنى التحتية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن القرار جاء بناءً على تقارير ميدانية رصدت أضراراً واضحة بالشوارع الداخلية جراء مرور أكثر من 300 شاحنة يومياً، محملة أحياناً بمواد ثقيلة أو حساسة تؤثر بيئياً وصحياً على السكان.

وأشار إلى أن القرار لا يستهدف فئة معينة، بل هو جزء من إجراءات تنظيمية لتقنين حركة النقل ووضع حلول بديلة لنقل البضائع بطريقة أكثر أماناً واستدامة، مؤكداً أن القيادة البحرية تلتزم بالتوجيهات الصادرة دون التدخل في تفاصيلها.

في المقابل، نظم العشرات من سائقي الشاحنات من أبناء الناحية تظاهرة احتجاجية قرب مدخل أم قصر، مطالبين بإلغاء القرار والسماح لهم بالدخول.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن المحتجين قولهم، إن شاحناتهم لا تتجاوز حمولتها 15 طناً ولا تشكل تهديداً للبنية التحتية، فيما يسمح بدخول شاحنات ثقيلة تابعة للقيادة البحرية.

وحذر السائقون من أن القرار ألحق ضرراً كبيراً بمصدر رزقهم، معتبرين الخطوة تمييزية وغير مبررة، ومعلنين استعدادهم للتصعيد والدفاع عن حقوقهم بكل الطرق المشروعة.