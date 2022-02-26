مُطلقة تحرق نفسها لأسباب غامضة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء السبت، بإقدام فتاة على الانتحار من خلال حرق نفسها، وسط قضاء المقدادية (40 كم) شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة من مواليد 1990 مطلقة، أقدمت على الانتحار بإضرام النار بجسدها عبر استخدام مادة النفط لأسباب وظروف غامضة".

وأضاف المصدر، أن "السلطات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بملابساته، فيما سهلت نقل الجثة إلى الطب العدلي".

يذكر أن الحادث هو الثاني من نوعه في ديالى، بعد انتحار فتاة أخرى باحراق نفسها وسط الشارع في مدينة بعقوبة.

وشهدت محافظة ديالى، 88 محاولة وحادثة انتحار خلال عام 2021، تركزت أغلبها بين النساء والفتيات، لأسباب ودواع متعددة، وفقاً لمنظمة ديالى لحقوق الإنسان.

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