أم ضابط كبير.. وفاة امرأة "متسولة" في إحدى مستشفيات بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة امرأة "متسولة" في إحدى مستشفيات بغداد، مشيراً الى أنها أم لضابط برتبة كبيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تسكن العشوائيات ضمن منطقة الحرية تعمل متسولة توفيت في احدى مستشفيات بغداد".

وأشار المصدر "العثور بداخل المكان الذي تسكن فيه على أكياس تقدر ب 4 الى 7 أكياس صغيرة وكبيرة بداخلها مبالغ مالية كبيرة لم يقدر ثمنها".

ولفت المصدر إلى أن "ابن المرأة يعمل ضابطاً برتبة عميد في احد مؤسسات الدولة الامنية".