مؤشر يضع العراق بمرتبة متدنية على قائمة "الجوع المقلق" وخبير يوضح

شفق نيوز/ أظهرت نتائج "المؤشر العالمي للجوع"، وقوع العراق بالمرتبة 85 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات تم تجميعها من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2021، فيما أكد خبير اقتصادي ان العراق لا يملك أمنه الغذائي.

ووفقاً للمعهد الذي أعد التقرير بشأن ذلك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن لمنهجية المؤشر الذي يتألف من 100 نقطة كحد أقصى قسمت الدول إلى فئة (الأقل جوعاً)، وبين (معتدلة) و(مقلقة) و(خطيرة)".

ويقوم المؤشر بتحديد مستوى الجوع في كل دولة استناداً إلى تقييم معدلات، من أهمها: نقص إمدادات التغذية للسكان عموما، وسوء التغذية لدى الأطفال، ووفيات الأطفال بسبب نقص أو سوء التغذية.

ووفقا للتقرير فإن 18 دولة جاءت بالمرتبة الاولى وهي فئة الأقل جوعا بالعالم وهي كل من بيلاروسيا، البوسنة، البرازيل، تشيلي، الصين، كرواتيا، كوبا، إستونيا، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، مونتنيغرو، ومقدونيا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، تركيا وأوروغواي.

عربيا جاءت الكويت بالمرتبة الأولى باقل الدول جوعا بالعالم تلتها تونس بالمرتبة الثانية و22 عالميا ومن ثم السعودية ثالثا وبالمرتبة 29 عالميا ومن ثم الجزائر رابعا وبالمرتبة 31 عالميا ومن ثم جاءت الاردن خامسا وبالمرتبة 38 عالميا وجاءت المغرب سادسا وبالمرتبة 43 عالميا وجاءت لبنان سابعا وبالمرتبة 48 عالميا.

وتابع ان عمان جاءت ثامنا وبالمرتبة 55 عالميا وتبعها مصر بالمرتبة التاسعة و56 عالميا وجاء العراق عاشرا وبالمرتبة 85 عالميا، مبينة ان العراق جاء ضمن فئة الجوع المقلق وبـ 22.8 من النقاط".

وحسب التقرير فإن اليمن والصومال قبعا في قاع الترتيب العالمي باحتلالهما المركزين الأخيرين 115 و116".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "اي دولة في العالم لا تملك امنها الغذائي فهي تعتبر مهددة بالجوع وواقع العراق انه لايملك امنه الغذائي فهو غير مكتف زراعيا وصناعيا ولا من حيث الموارد فهو بلد ريعي أحادي المورد".

واضاف ان "معدلات الفقر والبطالة في العراق مرتفعة لذا فهو يقع تحت تهديدات الهزات التضخمية الخارجية وتحت رحمة أسعار النفط لذا فهو يقع ضمن منطقة الدول المهددة في الجوع خصوصا في ظل تزايد التصحر والجفاف وتقلبات وتطرف درجات الحرارة فيه".