مؤشر دولي: العراق ثالث اسوأ نظام للرعاية الصحية على مستوى العالم

يشفق نيوز/ حل العراق في المرتبة 11 عربياً و87 عالمياً من أصل 89 مركزاً في مؤشر أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم لسنة 2021، الصادر عن مجلة" CEO World الأمريكية"

ويُعتبر مؤشر الرعاية الصحية تحليلاً إحصائياً للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، يستند إلى تقييم 89 دولة بناءً على 5 متغيرات صحية مختلفة، هي: البنية التحتية للرعاية الصحية، واختصاصيو الرعاية الصحية (الأطباء وموظفو التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين) والكفاءات، والتكلفة (دولار للفرد الواحد)، وتوافر الأدوية الجيدة، والاستعداد الحكومي.

كما يأخذ المؤشر في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل استخدام التبغ، والسمنة.

وسجل العراق في المؤشر العام 32.55 درجة، وفي البنية التحتية 73.74 درجة، وفي معيار المهنيين والكفاءات 14.59 درجة، وفي التكلفة 53.81 درجة، وفي توافر الدواء 57.45 درجة، وفي استعداد الحكومة 88.36 درجة.

وعربيا، جاءت الإمارات أولاً وفي المرتبة 22 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 33، ثم الأردن 43، ولبنان 45، والسعودية 55، وتونس 59، والجزائر 68، والمغرب 83، ومصر 84 والعراق 87.

وعالميا جاءت كوريا الجنوبية بأفضل نظام صحي في العالم، تليها تايوان، ثم الدنمارك، والنمسا، فاليابان، فيما تذيلت فنزويلا بالمرتبة 89 تسبقها باكستان بالمرتبة 88.